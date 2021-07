Dopo Chiellini e Insigne tocca a Bonucci: la Treccani dà origine al termine ‘Bonucciata’

Anche Bonucci 'è finito' nel vocabolario della Treccani

Dopo il successo straordinario degli Azzurri ad Euro 2020, viene naturale pensare che quella che stanno vivendo tutti gli italiani sia indubbiamente una delle piu belle estati trascorse almeno negli ultimi 15 anni. L'ultimo successo sportivo della nostra Nazionale di calcio infatti risale al 2006, quando un gruppo di eroi guidati da Marcello Lippi riuscì a raggiungere il tetto del mondo in quel di Berlino. Ancora oggi infatti, a distanza di piu di due settimane dalla conquista del titolo Europeo sembra non placarsi minimamente l'entusiasmo e la gioia per l'impresa raggiunta, con gran parte dei tifosi di Italia che le hanno veramente inventate tutte pur di rendere indelebile questo momento. Tantissimi sono stati i tatuaggi raffiguranti gli Azzurri o comunque qualcosa di emblematico che ricordi la notte di Wembley, cosi come i vari murales che sono apparsi in molte città dello 'Stivale'.

Ma a rendere tutto ciò ancora piu eclatante e significativo ci hanno pensato la nota enciclopedia italiana Treccani, in concomitanza con una tedesca, le quali hanno dato origine a nuovi termini, derivanti dai nomi di due calciatori neo Campioni d'Europa. Per quanto riguarda la prima, è stata introdotta la parola 'Tiraggiro', con chiaro riferimento a Lorenzo Insigne, i tedeschi dal canto loro, sono stati affascinati cosi tanto dallo 'stile' Chiellini che, hanno deciso a loro volta di dare origine al termine 'Chiellinigkeit', la cui traduzione sta a signifacare quanto segue: "Guardare alle cose in modo più leggero. Essere allegri senza perdere la serietà, svolgere il proprio lavoro nel miglior modo possibile e divertirsi il più possibile mentre lo si fa". Ma non è finita qui, perche qualche ora fa sempre la Treccani, ha deciso di dare vita anche alla parola 'Bonucciata', utilizzata nel seguente significato: "Nelle cronache sportive, errore di gioco, comportamento, dichiarazione pubblica tipici del calciatore Leonardo Bonucci". Certo, non sarà sicuramente il massimo per il difensore viterbese, ma resta sempre il sapore per una delle piu belle estati di sempre.