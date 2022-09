News Juve – Toccato il fondo, decisioni drastiche sul progetto Allegri / Raffica

Le delusioni e soprattutto le sconfitte si stanno accumulando in maniera preoccupante. In particolare gli ultimi due ko con Benfica e Monza hanno tagliato le gambe ai ragazzi di Allegri e hanno spento l'entusiasmo del pubblico juventino. Il tecnico toscano per ora non verrà esonerato, nonostante la quinta gara consecutiva senza ottenere i 3 punti. Arrivabene ha ribadito che sarebbe una follia cacciare l'allenatore a questo punto.

Cosa deve accadere per portare la dirigenza bianconera ad adottare una soluzione drastica? Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in società c'è in atto una riflessione a 360° gradi, quindi non solo sul tecnico. "C'è un progetto di 4 anni con Max", dichiarava l'ad nel pre partita col Monza. Fatto sta che questo progetto potrebbe essere messo in discussione poco prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Quello sarà il momento decisivo della stagione bianconera, quando si deciderà il futuro di Allegri e non solo. Ma chi realmente potrebbe sostituire il tecnico toscano nell'immediato? Nella nostra raffica di oggi analizziamo proprio le varie possibilità oltre a raccontarvi altre notizie sulla Vecchia Signora.Fortunatamente una anche molto positiva<<<