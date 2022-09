Juve Women, domani la sfida con il Koge: il focus sulle danesi

Domani alle 18 le Women affronteranno il Køge HB nella gara di andata del secondo turno preliminare della UEFA Women's Champions League . Andiamo a conoscere meglio le avversarie delle bianconere, nel focus pubblicato dal sito ufficiale della Juventus : "Dopo aver avuto la meglio sul Racing Football Club Union Lëtzebuerg e sul Kiryat Gat , le Juventus Women trovano sul loro cammino europeo le danesi del Køge HB , avversaria assegnata dal sorteggio dello scorso 1 settembre. Il secondo turno si gioca sul doppio confronto: andata il 20 settembre alle 18:00 in Danimarca, ritorno il 28 settembre alle 20:30 in Italia .

Campionesse di Danimarca in carica , l'Herfølge Boldklub Køge (questo il nome completo) nasce nel 2009 dalla fusione di due club: Køge Boldklub e Herfølge Boldklub , due club in grado di vincere entrambi il titolo nazionale. Nel 2019-20 vince il campionato di seconda serie e viene promosso in Elitedivisionen, vincendo poi il campionato nel 2020-21 e bissando il successo nell'ultima stagione .

In questo momento il club, guidato da Søren Randa-Boldt, guida la classifica in patria con 15 punti ottenuti in altrettante gare: 14 i gol fatti e 3 quelli subiti. La miglior marcatrice, con cinque centri, è Cecilie Fløe Nielsen, classe 2001 che ha esordito anche in Nazionale, curiosamente subentrando, nella sua gara d'esordio, alla bianconera Sofie Junge Pedersen. Anche lo scorso anno è stata la giocatrice del Køge a segnare più gol. Osservata speciale anche l'irlandese Kyra Taylor Carusa, eletta miglior giocatrice del campionato la passata stagione".