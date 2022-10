Juventus Empoli: le reazioni social dei giocatori alla vittoria

La Juventus ha vinto contro l'Empoli nella partita valevole per l'undicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Nell'anticipo andato in scena all'Allianz Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri si è imposta per 4-0 contro i toscani. Di Kean e McKennie i primi due gol, con la doppietta di Rabiot che ha sigillato la vittoria. I giocatori hanno festeggiato attarverso le loro pagine social, esultando per la vittoria ottenuta.