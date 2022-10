Finalmente la Juve! Tifosi in estasi: “E’ la prima volta che succede”

Non possono essere i successi sul Torino e sull'Empoli a far considerare passata la crisi, ma è evidente nel pubblico bianconero che gli animi si stiano placando. La vera impresa, in effetti, andrà fatta in Champions, dove non dipenderà soltanto dai risultati della Juventus. I supporter bianconeri sono rimasti quasi stupiti dalla prestazione della Vecchia Signora, come testimoniamo i commenti sui social. Abbiamo raccolto per voi, come al solito, i più significativi. Buon divertimento<<<