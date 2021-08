Le probabili formazioni di Juventus-Empoli: Ronaldo titolare?

A due giorni dalla partita tra Juventus e Empoli, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre. Ronaldo sarà titolare?

Dopo il brutto pareggio contro l'Udinese, la Juventus di Massimiliano è pronta ad andare avanti. Sabato alle ore 20.45 all'Allianz Stadium, i bianconeri affronteranno l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, neo promosso in Serie A . L'allenatore bianconero schiererà tutti i suoi uomini migliori, con l'obiettivo di vincere la prima partita casalinga della stagione e dimenticare il passo falso di Udine. Ad arbitrare il match ci sarà Ghersini , mentre in sala VAR spazio a Guida.

La Juventus scenderà in campo con l'ormai solito 4-3-3. In porta, nonostante i due errori che hanno portato ai gol dell'Udinese, agirà Szczesny. Difesa a quattro composta da Cuadrado, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. In mezzo al campo pronti Bentancur e Bernardeschi mezzali, con Locatelli play davanti alla difesa. Anche a causa dell'infortunio di Ramsey, per l'ex centrocampista del Sassuolo questa potrebbe essere la prima partita da titolare in maglia bianconera. Tridente d'attacco stellare composto da Chiesa, Dybala e Ronaldo. Il portoghese, nonostante i malumori, dovrebbe essere titolare. In panchina molti giocatori che potrebbero svoltare la partita, da Morata fino a Kulusevski.