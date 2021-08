Tutte le designazioni arbitrali per la 2′ giornata: Ghersini per la Juventus

L'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A. Per Juventus-Empoli arbitra Ghersini, Guida al VAR.

Mentre in casa Juventus continuano i problemi legati a Cristiano Ronaldo, per i ragazzi di Massimiliano Allegri è già il momento di guardare alla prossima partita. Dopo il deludente pareggio contro l'Udinese, i bianconeri affronteranno l'Empoli alla Juventus Stadium. Ieri l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha rivelato le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Serie A.