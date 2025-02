Juve-Empoli 1-1(2-4 dcr): bianconeri eliminati dalla Coppa Italia

La Juventus, nei quarti di finale della Coppa Italia, affronta l'Empoli. Segui la diretta testuale del match su Juvenews.

di Mattia Cinelli

La Juventus, nei quarti di finale di Coppa Italia, affronta l’Empoli, in una sfida sulla carta semplice, ma da non prendere sotto gamba. Segui il LIVE qui su Juvenews.

Le squadre iniziano il riscaldamento

INIZIO PRIMO TEMPO

1′ – L’arbitro fischia l’inizio della gara.

9′ – Kolo Muani prende campo sull’out di destra, ma il cross non trova nessun compagno.

22′ – Empoli a sorpresa in vantaggio: ennesimo errore di Nico, la palla arriva a Maleh, che da fuori batte Perin con un gran destro.

31′ – Juve in difficoltà: i bianconeri non riescono a creare occasioni da gol e a metà campo i toscani riescono a rompere la linea di pressing.

45+1′ – Occasione clamorosa per l’Empoli sul finale: lancio lungo dalle retrovie per Konate, che solo davanti a Perin, colpisce il palo interno.

45+2′ – Termina il primo tempo.

Secondo tempo

45′ – Prima sostituzione per l’Empoli: esce Ismajli, dentro Goglichidze.

46′ – Subito Perin salva la Juve su un altro tiro di Maleh.

52′ – Vlahovic impegna Vazquez su calcio di punizione.

55′ – Cambia la Juve: dentro Locatelli e Yildiz, fuori Kelly e Koopmeiners.

57′ – Cambiaso perde una palla sanguinosa, Sambia arriva davanti al portiere ma calcia centrale.

60′ – Altri cambi per le due squadre: dentro Conceicao per Nico, mentre per l’Empoli entrano Pezzella, Esposito e Kouame, escono Tosto, Konate e Colombo.

65′ – Giallo per Henderson: trattenuta su Cambiaso.

66′ – Thuram, dopo aver ricevuto palla da Kolo Muani, elude lo scozzese con una giocata da funambolo, e poi batte Vazquez sul primo palo.

74′ – Giallo per Goglichidze: fallo su Kolo Muani.

79′ – Giallo anche per Esposito, che ferma con le cattive Yildiz.

80′ – Ammonizione per Locatelli, che stende proprio l’ex Bari.

82′- Esordio bianconero per Alberto Costa: esce Cambiaso.

86′ – Vlahovic, con una giocata da pivot, si gira e calcia: palla fuori.

90+3′ – Yildiz calcia forte, ma la palla schizza alta.

90+4′ – Termina il match, si va ai calci di rigore.

Calci di rigore

Inizia la Juventus con Vlahovic: sbaglia il serbo.

Per l’Empoli calcia Henderson: gol.

Tocca a Kolo Muani per i bianconeri: rete.

Ora calcia Kouamè: spiazzato Perin.

Va Locatelli per la Juve: gol.

Batte Cacace: tocca Perin, ma è gol.

E’ il turno di Yildiz: para Vazquez.

Il rigore decisivo è di Marianucci: Empoli in semifinale.