Juventus-Empoli: al via la vendita libera

Biglietti ancora disponibili

La Juventus farà il suo esordio in campionato domenica 22 agosto alle 18 contro l'Udinese, che ospiterà i bianconeri alla Dacia Arena. Una partenza non facile, alla quale seguirà per i bianconeri la prima partita casalinga di campionato contro l'Empoli. Dopo aver ritrovato i suoi tifosi in occasione dell'amichevole di sabato sera contro l'Atalanta, i bianconeri riabbracceranno ufficialmente il loro pubblico il 28 agosto, in occasione della seconda giornata di campionato. La partita contro l'Empoli vedrà lo Stadium aperto al 50% della sua capienza, e la Juventus ha comunicato tramite il suo sito internet l'inizio della vendita libera dei biglietti per la partita.