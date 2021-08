Mercato Juve, proposto un affare da pazzi: è tutto già deciso!

Ora, davvero, non c'è più tempo da perdere. Il campionato è ormai alle porte, la nuova Serie A è pronta a riaprire i battenti, mentre il calciomercato a breve li chiuderà ufficialmente. Federico Cherubini e gli uomini di mercato della Juve adesso devono accelerare per completare la rosa a disposizione di Max Allegri. Le questioni ancora in ballo sono varie, come tante sono le voci di calciomercato che continuano a circolare in ambiente Juventus. Una delle ultime riguarda un grosso (e folle) affare che vede protagonista proprio la Vecchia Signora: ecco di cosa si tratta <<<