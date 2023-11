Juventus ed EA Sports: il progetto in memoria di Gianluca Vialli

La Juventus ha dato il via, in partnership con EA Sports, al primo progetto italiano del programma FC FUTURES

La Juventus continua il suo impegno extra campo, con i bianconeri che, in partnership con EA Sports , hanno dato il via al primo progetto italiano del programma FC FUTURES.

FC FUTURES è il piano su scala globale di EA SPORTS per investire nel calcio delle comunità locali, con l’obiettivo di far crescere la passione per il gioco. Presenti all’evento di lancio, per Juventus, Federico Chiesa, ambasciatore FC, e Gianluca Pessotto, Football Teams Staff Coordination Manager.