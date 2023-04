News Juventus / Notizia bomba! Ecco chi potrebbe arrivare nel 2024

Secondo ko di fila in campionato per la Juventus , costretta a registrare una brusca frenata nella sua rincorsa alla zona Champions. Frenata alleggerita però dallo stop della maggior parte delle dirette concorrenti per l’Europa che conta. Inevitabilmente, gran parte del destino della squadra di Allegri dipenderà da quello che sarà il verdetto del prossimo 19 aprile in merito alla penalizzazione. Intanto, però, nell’ottica della rivoluzione verso cui andrà incontro in estate la Juve , arrivano notizie importantissime.

Poche, anzi pochissime certezze in vista della prossima stagione. Sia riguardo la rosa, che in merito alla guida tecnica. Potrebbe non essere solido come sembra, infatti, il posto di Allegri sulla panchina della Juventus. Questo, almeno, è quanto riferito da Massimo Brambati a TMW Radio. “Il futuro comunque di Allegri passa per questo finale di stagione. Se esce fuori e non arriva in Champions può arrivare un accordo per l’addio” ha detto l’ex calciatore. Che, poi, ha svelato anche altri - importantissimi - aggiornamenti <<<