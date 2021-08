Danilo: “Ogni partita deve essere una finale. Quando le cose si complicano la passo a Dybala”

Il calciatore ha parlato

Il calciatore della Juventus Danilo ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro l'Under23, vinta per 3-0 dalla prima squadra: "Stiamo correndo tanto, c'è tanta intensità ed è quello che ci serve per l'esordio e cominciare bene portando già da domenica i tre punti a Torino".

"La scelta del numero 6? Come ho detto è una maglia che porta con sé tanta storia e una maglia che dimostra capacità di sofferenza e lavoro per la squadra ed è una maglia che può portare un difensore centrale. È una maglia giusta. Spero di onorarla per molti anni ancora".

"Lo scudetto? Dobbiamo dimostrare già da domenica che ogni partita è importante, l'anno scorso ci è mancata questa mentalità; pensavamo che se facevamo male in una gara potevamo fare bene in quella dopo, ma ogni sfida deve essere una finale per noi. Con questo spirito rivinceremo lo scudetto. Sono contentissimo per Dybala perché l'anno scorso ha lavorato tanto anche se non si è visto molto in campo, quest'anno sta già giocando e possiamo vedere che si sente bene e ha fiducia. Io posso solo godermelo, perché quando le cose diventano complicate passo il pallone a lui ed è tutto più semplice".