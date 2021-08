Juventus-Juventus Under23 3-0: tris bianconero nel segno di Dybala

La partita in famiglia la vince la prima squadra

redazionejuvenews

La Juventus ha vinto l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato in programma domenica alla Dacia Arena contro l'Udinese. La partita in famiglia contro la formazione Under 23 finisce 3-0, con le reti di Dybala, Morata e Ramsey.

"Le prove generali della Juventus, a tre giorni dall'avvio del campionato e della sfida con l'Udinese, si chiudono con i tre gol contro l'Under 23, nell'amichevole giocata al JTC. A parte le reti di Dybala, Morata e Ramsey, sono diversi gli spunti offerti da una gara piacevole e giocata su ottimi ritmi.

APRE DYBALA

Allegri inaugura la difesa a tre e, anche senza Ronaldo, Cuadrado, Kaio Jorge e il nuovo arrivato Locatelli, tutti impegnati in un lavoro personalizzato, schiera una formazione votata all'attacco, con il tridente composto da Dybala, Morata e Kulusevski. Lo svedese e l'argentino combinano subito bene e arriva in fretta il gol della che, servito in area, infila un diagonale imparabile.

MORATA DI TACCO

La squadra di Allegri non lascia spazi, colpisce un palo con Chiesa, dopo un delizioso triangolo con Kulusevski, e tiene alta la difesa e il ritmo delle giocate, cercando immediatamente la profondità. Arrivano ancora al tiro Chiesa, Ramsey, Bentancur, Kulusevski... Poi la Juve costruisce un'altra azione da applausi, con Morata che imposta per Chiesa, si porta a centro area e infila di tacco l'assist di Danilo che intanto era arrivato come un treno per piazzare il cross.

TRIS DI RAMSEY

L'Under 23 dimostra di avere carattere e qualità e risponde con un siluro di Miretti che si stampa sull'incrocio dei pali, mentre Dybala sfiora la doppietta con un destro a incrociare fuori di pochi centimetri, poi premia l'inserimento di Ramsey servendogli il pallone del 3-0, realizzato con un elegante tocco morbido a scavalcare il portiere. Da apprezzare, anche in questo caso, la cavalcata di Danilo che dà il via all'azione. Israel evita che il passivo all'intervallo sia più pesante, togliendo dall'angolino il sinistro di Kulusevski e da sotto la traversa il tocco al volo di Dybala. E tra le due occasioni c'era stato anche il destro a giro di Morata fuori di un soffio, ennesima occasione di un primo tempo decisamente piacevole.

RIPRESA EQUILIBRATA

La ripresa inizia con le squadre rivoluzionate, 22 uomini completamente nuovi e il ritorno alla difesa a quattro per la Prima Squadra. I ritmi rimangono alti e Ranocchia va vicino al poker, deviando di testa sulla traversa il cross di McKennie. Allegri, dopo una decina di minuti, sposta Bernardeschi sulla tre quarti alle spalle di Soulé e Marques e Ranocchia è ancora pericoloso con un destro dal limite messo in angolo da Garofani. L'Under 23 risponde con il sinistro di Clemenza che Pinsoglio riesce ad alzare sopra la traversa con un colpo di reni, quindi firma l'ultima occasione della gara, Bernardeschi sfiorando il palo da calcio piazzato. Il pubblico presente sugli spalti del JTC apprezza e applaude i bianconeri al fischio finale, in attesa di ritrovarli allo stadium tra due settimane contro l'Empoli. E di vederli all'opera domenica a Udine, quando si inizierà a fare sul serio". (Juventus.com)