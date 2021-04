Juventus -Dybala, situazione complicata: il rinnovo è lontano

Rapporti sempre più freddi tra l'attaccante e la società bianconera

redazionejuvenews

In questa stagione, il rapporto tra la società juventina e Paulo Dybala si è incrinato notevolmente. A compromettere ulteriormente la situazione è stata la cena a casa McKennie che ha costretto Andrea Pirlo a non convocare l'argentino per il derby di Torino. Adesso, l'addio a fine stagione della Joya sembra una naturale conseguenza, e la dirigenza bianconera punta a cederlo a giugno, per evitare che il numero 10 vada via a parametro zero l'anno prossimo, visto che la scadenza di contratto di Dybala è fissata nel 2022 e, per adesso, siamo lontani da un accordo di rinnovo contrattuale tra le due parti.

La cena a casa del centrocampista americano è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso che era strapieno da tempo. Dybala, infatti, dopo il problema al ginocchio che lo ha tenuto fuori negli da gennaio a marzo, aveva recuperato durante la pausa per le Nazionali ed era pronto per giocare l'attesissimo derby della Mole. Una partita che però ha potuto guardare solo in televisione, insieme ai compagni di gioco e di festa McKennie e Arthur, per volontà di Andrea Pirlo. Tuttavia desso è pronto ad andare almeno in panchina nel match contro il Napoli di mercoledì pomeriggio.

I continui infortuni dell'attaccante argentino e le discussioni in merito allo stipendio da inserire nel nuovo contratto, complice una stagione infelice da parte della Juventus, hanno allontanato definitivamente la società bianconera da Dybala. Stando alle ultime voci di mercato in queste ore, sembra che l’offerta da 10 milioni di euro che il club bianconero aveva proposto alla Joya negli scorsi mesi è ormai da ritenersi scaduta. Per questo motivo ormai il suo addio pare definitivo, resta solo da capire quando. Infatti non è certo che l'argentino se ne andrà a giugno, visto che potrebbe aspettare un anno e andare via a parametro zero. Quest'ultima opzione, la società bianconera, vuole evitarla ad ogni costo.