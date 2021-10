Juve, terza vittoria consecutiva per 1 a 0: è tornato il vero Allegri

La Juve ha vinto la sua terza partita consecutiva per 1 a 0, vero marchio di fabbrica di Massimiliano Allegri

In un intervento su La Gazzetta dello Sport, Arrivo Sacchi ha ribadito il concetto: "La Juventus di Allegri vince una partita difficile contro l’ottima Roma di Mourinho. Max è riuscito in breve tempo a ridare un forte spirito di squadra, volontà ed attenzione che hanno permesso al club bianconero di cogliere quattro successi consecutivi. Ora non regalano più nulla, gli bastano poche conclusioni per vincere. Allegri ha ritrovato la “sua” squadra, concentrata, determinata e attenta. Non fa nulla di più di quello che deve fare: difesa e contropiede. Il suo gioco non sarà bello, ma concreto sì. Pertanto la Juventus è ritornata e nulla le sarà impossibile. Tutti i giocatori stanno dando tutto con massima serietà e impegno. Questa squadra crescerà ancora in quanto i valori individuali sono elevati, la rosa è ampia e ricca, inoltre migliorerà ulteriormente con il ritorno di Dybala e Morata. Anche in Champions i bianconeri hanno le carte in regola per riuscire a qualificarsi al primo posto".