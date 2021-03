Cuadrado: “Siamo dispiaciuti per il risultato. Da ora in poi ogni partita sarà una finale”

Il colombiano ha parlato al termine del match

Si è da poco concluso il ritorno degli ottavi di Champions tra Juve e Porto con la vittoria dei bianconeri per 3-2 che però, non basta alla Vecchia Signora per accedere ai quarti di finale. Partita subito in salita, dopo la trasformazione dagli 11 di metri di Oliveira che, sblocca il match ma che, commetterà un'ingenuità ad inizio ripresa il quale gli costerà il cartellino rosso. Nella seconda frazione c'è una reazione totale della Juve che, trova prima il pareggio e poi il raddoppio con lo scatenato Federico Chiesa, autore di una doppietta. Si va cosi ai supplementari, dove i ragazzi di Conceicao trovano il pareggio ancora con Oliveira che su punizione beffa Szczesny, il quale poteva fare sicuramente di piu. Ma passano appena sessanta secondi e i bianconeri riaccendono le speranze dei tifosi grazie alla rete di Rabiot che però non basterà ai fini del risultato finale. Al termine del match è stato Juan Cuadrado a rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset.

SULLA PARTITA - "Sono contento della prestazione che ha fatto la squadra e la voglia messa per vincere questa partita. Non è accaduto cosi e c'è molta tristezza ma siamo professionisti e dobbiamo reagire subito per quello che sarà il campionato. Quando eravamo in 11 contro 11 noi ci abbiamo creduto sempre, nel primo tempo abbiamo avuto due occasioni ma abbiamo peccato di lucidità. Questo è il calcio, c'erano tante occasioni che potevamo sfruttare noi a nostro vantaggio ma non è andata bene e per questo siamo dispiaciuti. C'è ancora il campionato, ci crediamo e dobbiamo lottare fino alla fine. Dobbiamo fare piu punti possibili e tentare di mettere molta pressione all'Inter. Non è finita perche mancano molte partite e dobbiamo giocarle tutte come se fossero delle finali, abbiamo ancora una Coppa da giocare quindi non è ancora tutto chiuso. Abbiamo vinto per 9 anni di fila e se smettiamo di farlo restiamo comunque campioni".