Juventus, Di Marzio lancia la bomba: “Vi dico che…”

Di Marzio ha fatto il punto della situazione parlando della Juventus e di quello che potrebbe succedere sotto il punto di vista societario

La Juventus somiglia molto a un cantiere aperto. Dopo la deludente stagione che sta per concludersi – e che deve ancora rivelare se la Vecchia Signora giocherà ancora oppure no in Champions League – c’è necessità di ripartire da zero. L’esonero di Thiago Motta potrebbe essere stato il primo di una serie di azioni dure e volte a rigenerare l’ambiente. Il tecnico itao-brasiliano era una scelta di Cristiano Giuntoli, quindi sarebbe lecito attendersi anche il suo di pagamento. Ma non è detto che questo avverrà. La Juventus ci pensa: medita se continuare con Giuntoli oppure no. E poi c’è anche la terza via, una strada mediana tra l’esonero e il proseguimento del rapporto. E ce la svela Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Juventus: ecco la bomba di Di Marzio

Secondo l’esperto di calciomercato, la Juventus potrebbe alla fine continuare con Giuntoli ma affiancato da un’altra figura. Una persona in grado di riportare un po’ di quello spirito Juventus che sembra essersi sbiadito negli ultimi tempi. Questa idea ha un nome e un cognome: Giorgio Chiellini. Secondo Di Marzio: “L’ex difensore è al momento Head of Football Institutional Relations, ma l’obiettivo del club è quello di renderlo maggiormente operativo, dandogli in particolar modo maggiori responsabilità anche nell’area sportiva: l’ex difensore potrebbe affiancare Cristiano Giuntoli sulle decisioni di maggiore importanza”. Di Marzio ha poi aggiunto: “Queste due, dunque, potrebbero essere le prime modifiche all’interno dell’area dirigenziale, che rimarrà sempre sotto la guida di John Elkann. Già un paio di mesi fa c’erano state delle modifiche sotto questo punto di vista, con Scanavino che aveva lasciato la presidenza di GEDI per dedicarsi totalmente alla Juventus”. Un’idea forte e particolare, questa della dirigenza juventina. Ma che potrebbe dare i suoi frutti. La Juventus ha bisogno, per guardare al futuro, di ripartire dai suoi valori. Tutte cose, che Chiellini conosce benissimo.