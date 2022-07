Di Maria: “Non vedevo l’ora di arrivare, mi sento già in famiglia”

"Grazie mille per il benvenuto. È una nuova tappa per me. Sono molto, molto felice. Dal momento in cui ho detto sì, ho avuto la sensazione fin dal primo giorno che tutte le persone sono diventate come una famiglia, che si prende sempre cura di te e la verità è che sono molto felice. La Juve significa tutto. Sono stato nelle migliori squadre di ogni Paese, mi mancava l’Italia e la migliore è la Juve, il club più grande, ero impaziente di arrivare. So che l’anno scorso la Juve non ha vinto né scudetto né Coppa Italia, io voglio provare a vincere tutto e per questo ho detto sì. Voglio mettermi alla prova, questo è il mio obiettivo, essere in grado di superare i limiti e migliorare. Voglio continuare a provarci, facendo assist, gol, vincendo titoli, e venendo alla Juve ho la possibilità di farlo, di vincere titoli, e spero di poter fare tutto questo".