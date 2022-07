Calciomercato Juventus / De Ligt out: notizia bomba su Koulibaly!

1 di 2

De Ligt, fase calda

Calciomercato Juventus - News su De Ligt e Koulibaly.

Finalmente il giorno di Angel Di Maria e Paul Pogba è arrivato. Entrambi i nuovi acquisti della Juventus sono sbarcati a Torino in queste ore e sono pronti ad iniziare la loro nuova avventura in bianconero. In casa Juve c'è giustamente grande entusiasmo per Di Maria e Pogba, ma intanto il calciomercato va avanti.

Sempre in entrata, occhio a Nicolò Zaniolo. La trattativa con la Roma prosegue a piccoli passi, rimane sempre una certa distanza tra domanda ed offerta. I giallorossi confermano sempre di non volere contropartite tecniche, ma solo 50 milioni cash. La Juve spinge per una formula "alla Chiesa". I due club potrebbero venirsi incontro e trovare un compromesso a metà strada, anche perché Zaniolo ha solo la Juventus in testa. Lui, insieme a Di Maria, potrebbe arricchire non poco il reparto avanzato a disposizione di Allegri. Ma c'è pure un'altra trattativa che sta entrando fortemente nel vivo.

Juve: Di Maria-Pogba in, De Ligt out

Queste potrebbero infatti essere le ore - oltre che di Pogba e Di Maria - anche di Matthijs de Ligt. Il club bianconero adesso avrebbe fretta di chiudere la cessione dell'olandese, che dunque potrebbe concretizzarsi entro stretto giro di posta. La destinazione, con ogni probabilità, sarà il Bayern Monaco. I tedeschi hanno già il sì di De Ligt e contano di strappare in tempi brevi anche quello della Juve. La prima offerta bavarese si aggirerebbe intorno ai 75 milioni, con la Signora che ne chiede circa 20/25 in più. Anche in questo caso, l'affare potrebbe essere chiuso a metà strada: intorno agli 85/90 milioni di euro. Ma la notizia più grossa delle ultimissime ore riguarda colui che potrebbe arrivare a Torino proprio al posto di De Ligt: Kalidou Koulibaly <<<