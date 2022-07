Mercato Juve / Di Maria c’è: ora Zaniolo. News clamorose su De Ligt!

Dopo settimane di trattative e di attesa, finalmente Angel Di Maria è sbarcato a Torino, rappresentando di fatto il secondo grande colpo di questo mercato estivo della Juve. Il primo, Paul Pogba, è atteso in città nelle prossime ore. L'entusiasmo per l'arrivo di Di Maria è forte tra i tifosi bianconeri e non c'è da stupirsi.