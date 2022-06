Di Maria: “La Juventus è interessata a me, sto riflettendo sulla proposta”

La Juventus ed Angel Di Maria si sarebbero riavvicinati. Adesso c'è fiducia sulla buona riuscita della trattativa.

redazionejuvenews

di Mattia Cinelli

La telenovela tra Angel Di Maria e la Juventuspotrebbe finalmente essere arrivata ad un punto di svolta. Infatti, dopo settimane di tentennamenti e attese, El Fideo sarebbe adesso molto vicino alla Vecchia Signora, secondo quanto riportato da Sport Mediaset. Infatti, le divergenza cruciali erano sulla durata del contratto, visto che Madama inizialmente aveva proposto un biennale molto ricco, intorno ai 7,5-8 milioni, per usufruire anche del Decreto Crescita, ma l'ex PSG aveva declinato l'offerta, ribattendo per un annuale, accordo che non convinceva la Juventus. Così, il club piemontese ha messo in atto una nuova idea, questa volta con un contratto di un anno più opzione a 7 milioni a stagione.

Oramai si attende una risposta da Di Maria da oltre dieci giorni, ma come riportato dalla nota redazione, l'entourage del classe '88 avrebbe dato dei segnali di apertura per la chiusura della trattativa. Infatti, dietro questo responso sempre rimandato, sembrava esserci anche l'ombra del Barcellona, alla ricerca di un calciatore per sostituire Ousmane Dembelè, anche lui in scadenza di contratto a giugno. Adesso, però la situazione sembra più chiara, con Di Maria che potrebbe finalmente dire sì al suo trasferimento alla Juventus, così da far contento Massimiliano Allegri, che ha espressamente richiesto l'ex Real Madrid.

Probabilmente il contratto si baserà su un solo anno, e poi El Fideo deciderà in tutta calma per la prossima stagione, nulla di nuovo rispetto a quanto dichiarato qualche settimana fa in un'intervista: "La mia idea? Giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina. Lo stesso calciatore ha rilasciato delle dichiarazioni a ESPN sul possibile passaggio alla Juventus in questa sessione di calciomercato: "La Juventus è il club più grande d'Italia, una delle squadre più interessate a me. Al momento sto riflettendo, ma mi concentro sulle vacanze e sulla famiglia".