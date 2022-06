Juventus: al via la campagna abbonamenti

La Juventus ha comunicato le date di inizio della fasi di vendita degli abbonamenti per il prossimo anno, con alcune fasi di prelazione iniziali

La Juventus ha comunicato tramite il suo sito internet le date d'inizio della nuove fasi di vendita per la campagna abbonamenti. Questo il comunicato.

"Il tifo.

La passione.

Ora sono di nuovo a casa.

La notizia che non vedevamo l’ora di darvi, ora è finalmente arrivata: il 13 giugno, alle 14:00, è partita la Campagna Abbonamenti 2022/2023! Finalmente, dopo due stagioni, sarà di nuovo possibile vivere l’appuntamento con le emozioni dell’Allianz Stadium per tutta la stagione dal proprio posto.

Emozioni che finalmente torneranno a far battere i cuori dei tifosi per ricominciare a vivere insieme una giornata di festa allo Stadio, che vada anche oltre la partita, con intrattenimento, tifo, spettacoli, animazione ed eventi sempre nuovi.

Insomma: dal prossimo campionato si riparte per davvero, e l’abbonamento è l’unico modo per essere sicuri di non perdere nemmeno un minuto di passione bianconera dal vivo.

LE FASI DELLA CAMPAGNA

I primi a poter acquistare l’abbonamento 22/23, da lunedì, sono gli ex abbonati 19/20 che possono accedere alla fase rinnovo confermando l’acquisto sul loro vecchio posto nella stagione 19/20. Avranno tempo fino al 27 giugno alle 18:00.

Se, invece, volessero rinnovare, ma cambiare il posto, potranno farlo dal 4 al 5 luglio. Tutti gli abbonati 19/20 hanno ricevuto il “voucher Covid-19” direttamente sul proprio profilo My Ticket Shop. Per scalare tale credito, nel caso non fosse stato già esaurito in altri acquisti precedenti, ogni abbonato dovrà utilizzarlo rinnovando l’abbonamento dal proprio profilo. Sarà possibile rinnovare il proprio posto esclusivamente online qui.

Gli abbonati iscritti a un Official Fan Club come sempre potranno far richiesta al loro Club direttamente. Solo al termine della campagna rinnovi, Juventus comunicherà eventuali posti disponibili per nuovi abbonati.

Eventuali disponibilità saranno messe in vendita riservata dapprima ai J1897 e successivamente ai Black&White Member in possesso di una Juventus Card valida. Sarà possibile acquistare le Membership 2022/23 a partire da luglio.

COSA COMPRENDE L’ABBONAMENTO?

L’abbonamento all’Allianz Stadium garantisce la possibilità di assistere a tutte le 19 partite casalinghe di Serie A 2022/23 e di accedere alle attività di intrattenimento, che sono tantissime, sia per i più piccoli che per gli adulti, per vivere una giornata di festa che inizi prima del kick-off e finisca anche dopo il 90’ minuto!

E se non si potrà assistere a una di queste partite, si potrà comodamente cedere il posto effettuando il cambio nome o rimettendolo in vendita, accumulando così un credito spendibile durante l’anno per altri match casalinghi di Champions o Coppa Italia.

Si potrà accedere alla prima fase di vendita riservata per le gare casalinghe di Uefa Champions League, anche con possibilità di cambio nome, Coppa Italia e non solo. In caso di finale di Coppa Italia, sarà garantita una fase di vendita dedicata.

Inoltre durante l’anno l’abbonato sarà informato di vendite riservate anche per alcune importanti partite della Prima squadra Femminile e dell’Under 23.

E sulla stagione successiva? Acquistando l’abbonamento 22/23 sarà possibile avere il diritto di accesso alla vendita riservata per l’abbonamento 23/24.

Non solo: non vanno dimenticati i vantaggi e le promozioni in collaborazione con J|Medical, Juventus Museum e Juventus Online Store.

E durante l’anno altre iniziative e promozioni saranno dedicate a tutti gli abbonati. E allora tutti pronti, che si riparte per davvero. Perché vivere l’Allianz Stadium è bellissimo, ma essere abbonati… è un’altra cosa.

BACK TO THE SHOW!" (Juventus.com)