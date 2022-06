Calciomercato Juventus: terremoto de Ligt. E ora gira una voce su Di Maria

Giornata decisamente bollente per quanto riguarda le notizie di calciomercato della Juventus . Da Matthijs de Ligt a nuove importanti indiscrezioni su Angel Di Maria , oltre ad altre voci degne di nota. Partiamo dalla situazione riguardante il difensore olandese, esplosa improvvisamente in queste ultime ore.

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ci sarebbe stata una rottura netta tra la Juventus e de Ligt , tanto che l'ex Ajax avrebbe addirittura chiesto la cessione immediata. Uno strappo raccontato anche da molte altre autorevoli testate e che avrebbe attirato le attenzioni di alcuni top club inglesi. In particolare, Tuttosport ha parlato di un'offerta già presentata dal Chelsea: soldi più Timo Werner o Christian Pulisic . Una proposta che comunque non incontrerebbe il favore della Juventus.

Da quanto ci risulta comunque, i bianconeri non avrebbero mollato la presa con de Ligt e sperano ancora nel rinnovo, segno che la paventata rottura non sarebbe poi così netta o definitiva. Da registrare comunque anche le voci sui possibili eredi di Matthijs de Ligt. Kalidou Koulibaly rimane il sogno, possibile solo in caso di addio dell'olandese. In lizza poi anche Gabirel dell'Arsenal, Milenkovic della Fiorentina e - secondo il Corriere dello Sport - anche lo svincolato Alessio Romagnoli. La priorità della Juve, stando alle nostre indiscrezioni, rimane comunque ancora il cercare di blindare de Ligt. Come detto però, in queste ore sono arrivate nuove grosse indiscrezioni sull'affare Di Maria <<<