Juventus, mercoledì l’incontro decisivo per Angel Di Maria

La trattativa tra la Juventus e Di Maria entra nel vivo. Domani a Londra ci sarà il summit decisivo tra le parti.

La questione relativa ad Angel Di Maria potrebbe risolversi nei prossimi giorni. Infatti, la Juventus, secondo quanto riportato da Romeo Agresti, giornalista molto vicino al mondo bianconero, domani, a Londra, incontrerà l'entourage del Fideo, per cercare di trovare l'accordo definitivo per il trasferimento. L'intesa non è stata ancora trovata, ma è già stata imbastita una buona parte dell'operazione, ci sono infatti solo da limare alcuni dettagli. Il grande punto interrogativo riguarda la durata del contratto, visto che la Juventus vorrebbe un biennale, così per usufruire del Decreto Crescita, mentre l'ex Paris Saint-Germain avrebbe in mento un contratto annuale, per tornare a fine stagione in Argentina, come dichiarato dallo stesso centrocampista qualche settimana fa in un'intervista: "La mia idea è quella di giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi, se vengo convocato, e poi tornare in Argentina".