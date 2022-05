Calciomercato Juventus, Di Maria c’è! Ma Sky rilancia: “Altro colpo vicino”

Massimiliano Allegri è stato chiaro riguardo le strategie di calciomercato della Juventus : il tecnico bianconero vuole gente pronta, esperta, che possa far fare alla squadra un salto di qualità immediato. Tutto questo per cercare di tornare a competere a grandi livelli e a vincere sin da subito.

Così si spiegano le accelerate dei scorsi giorni per Angel Di Maria e Paul Pogba. Due giocatori che corrispondono perfettamente all'identikit tracciato dall'allenatore della Juve. In particolare, le prossime potrebbero essere le ore decisive per Di Maria. La Juventus ha preso tempo e valutato l'affare con tutti i suoi pro e i suoi contro. E ora, su spinta dello stesso Allegri, sarebbe arrivato il via libera.