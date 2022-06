Juventus, per Di Maria si fa avanti anche il Barcellona

La Juventus si allontana da Angel Di Maria, obiettivo dei bianconeri, che avrebbe ricevuto un'altra richiesta dal Barcellona.

redazionejuvenews

La Juventussta lavorando intensamente per il calciomercato estivo. Il club bianconero è molto attivo soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo, visto che ci saranno diversi addii. Dybala e Bernardeschi saluteranno la compagine juventina, ma probabilmente la Joya e l'ex Fiorentina non saranno i soli a lasciare Torino, visto che anche Morata e Kean sembrano attualmente molto lontani dalla Vecchia Signora. Proprio per questi motivi, la Juventus sta tenendo aperte diverse piste, da Di Maria a Kostic, passando per Raspadori e Zaniolo. El Fideo sembrava fino a pochissimo tempo fa il favorito, ma i vari incontri non hanno dato esito positivo.

Infatti c'è una netta divergenza soprattutto sulla durata del contratto dell'ex Paris Saint-Germain, visto che Madama vorrebbe offrire un biennale anche a cifra importanti, 7,5-8 milioni annui, per usufruire del Decreto Crescita, mentre il centrocampista argentino avrebbe in mente un solo anno di accordo, alle stesse cifre del biennale, richieste che la Juventus non condivide appieno. Sotto questi tentennamenti, però, ci potrebbe essere anche l'interessamento del Barcellona, secondo quanto riportato da Relevo, media spagnolo. Di Maria sarebbe perfetto per sostituire Ousmane Dembelé, che molto probabilmente andrà via a parametro zero, e l'ex Real Madrid, anche per costi, potrebbe essere un obiettivo reale per il club blaugrana.

Anche lo stesso calciatore, ultimamente è rimasto molto vago sul suo futuro, come dichiarato nell'ultima intervista. Ecco le sue parole: "Per il futuro non ho nulla in testa, l'ho detto l'altro giorno. La mia testa è sulla nazionale, sulla finale. Vediamo cosa succede. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro. Penso alla Nazionale, poi alle vacanze e vedremo. Ora c'è il Mondiale, voglio continuare in Europa. Sono in un buon momento e voglio continuare per ora in Europa. Il ritorno al Rosario? Ci penso. Anche la mia famiglia ci pensa. L'ho sempre detto, ho giocato molto poco al Central, non ho potuto dare il massimo". La Juventus attende, ma la fumata bianca è sempre più lontana.