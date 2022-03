Commissioni ai procuratori, la Juventus spende più di tutti in Serie A

La FIGC ha pubblicato un report sulla spese dei club di Serie A per le commissioni ai procuratori dei calciatori.

La FIGC ha pubblicato in dato odierna il report annuale sulla spesa dei club di Serie A nei confronti dei procuratori e degli agenti sportivi. Il comunicato prende in esame l'anno solare 2021, conteggiando tutte le commissioni e i servizi pagati dalle società di Serie A. La Juventus , nella speciale classifica, è al primo posto con quasi 29 milioni di euro spesi. I bianconeri sono poi seguiti da Inter, Roma, Milan e Atalanta, che hanno rispettivamente dovuto sborsare agli agenti 27, 25, 12, e 8 milioni. Chiudono la top 20 Spezia, Venezia e Salernitana, con una media di 2 milioni spesi nell'ultima stagione. Il totale delle spese di tutti i club ammonta a ben 173 milioni di euro.

Per la Juventus la cifra è molto importante, visto che si vanno a sfiorare quasi i 30 milioni annui, valore molto alto vista la situazione economica-finanziaria del club bianconero. Sull'importo totale influiscono tanto anche le parcelle e le percentuali che i procuratori percepiscono dai contratti dei calciatori, ma la fetta più grande della torta si riferisce agli acquisti conclusi nella scorse sessioni di calciomercato. Anche se avvenuto nel 2022, basti pensare all'acquisto di Dusan Vlahovic, attaccante arrivato dalla Fiorentina per oltre 70 milioni di euro più bonus, cifra a cui va aggiunta una commissione importante all'agente del serbo, Darko Ristic. Infatti, la Juventus ha dovuto pagato al procuratore dell'ex Partizan una cifra molto vicina ai 10 milioni di euro. Tornando al periodo preso in esame, la Vecchia Signora nel 2021 ha acquistato Rovella, Locatelli, Kaio Jorge, oltre ad aver pagato diversi riscatti, quindi la spesa presa in atto dal report della FIGC è da ricercare in queste operazioni.