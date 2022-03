Juventus, per il centrocampo tra Pogba e Luis Alberto rispunta De Paul

La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione e Rodrigo De Paul è un nome da tenere d'occhio.

redazionejuvenews

La Juventus lavora già per il calciomercato estivo. Il club bianconero, con l'addio di Dybala, vorrebbe portare a Torino un centrocampista offensivo, che possa sostituire almeno in parte il lavoro che faceva la Joya nelle scorse stagioni. Nella mediana di Massimiliano Allegri infatti manca un calciatore con delle caratteristiche da trequartista, ovvero una mezzala d'attacco che possa saltare l'uomo, offrire il passaggio vincente e decidere le partite difficili magari con un tiro dalla distanza. Tutto lascia pensare che questo numero 10 possa essere Paul Pogba, che in estate sarà un parametro zero, visto che il francese non rinnoverà il suo contratto con il Manchester United. La concorrenza per l'ex Juventus è però molto agguerrita: PSG, Real Madrid ed altri top club hanno già avviato i contatti per acquistare il classe '93.

Per questo motivo la Juventus potrebbe virare su profili meno complicati, come Luis Alberto o De Paul. Secondo quanto riporta Tuttosport, i bianconeri avrebbe puntato il centrocampista dell'Atletico Madrid, che in Spagna sta trovando qualche difficoltà. In realtà per Madama questo è un ritorno di fiamma, visto che anche nella scorsa estate le parti erano state abbastanza vicine, ma la Vecchia Signora scelse poi Locatelli. Adesso la situazione è un po' diversa, perché l'ex Udinese non sta rendendo come le aspettative e un addio non è così impossibile.

I Colchoneros hanno acquistato De Paul nella sessione estiva di calciomercato 2021 per 35 milioni, cifra che la Juventus potrebbe provare ad abbassare per riportare El Pollo in Italia. Lo stipendio dell'argentino si aggira intorno ai 3 milioni annui, importo che rientra nelle disponibilità del club juventino. L'affare non sarà facilissimo, ma un ulteriore indizio è l'incontro tra il procuratore del classe '94, Augustin Jimenez, con il capo scout della Juventus Matteo Tognozzi, una prova in più per arrivare ad acquistare finalmente il tanto agognato centrocampista, annoso problema che va avanti da oramai 3 stagioni.