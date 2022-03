Juventus-Inter: via alla vendita libera per il derby d’Italia

I bianconeri scenderanno in campo domenica sera contro i nerazzurri nella partita che potrebbe determinare il sorpasso in classifica della squadra di Allegri

La Juventus rientrerà in campo domenica per la ripresa del campionato, e lo farà ospitando l'Inter tra le mura amiche dell'Allianz Stadium , tornato al 100% della capienza. Attraverso il loro sito internet i bianconeri hanno comunicato l'inizio della fase di vendita libera dei biglietti.

"Il rientro dalla pausa delle Nazionali, per la Juve, coinciderà con un big match. Nientemeno che il Derby d'Italia, in programma all'Allianz Stadium, domenica 3 aprile alle 20:45.

Come da disposizioni della Questura e dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, l’acquisto dei biglietti in vendita libera non sarà consentito ai residenti nella provincia di Milano (eccezion fatta per i possessori di Juventus Card che potranno acquistare e dovranno caricare il titolo sulla tessera).