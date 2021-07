Juventus – Definite le gerarchie in porta: Perin resta

Quali saranno i tre portieri della prossima stagione della Juventus? Allegri ha già deciso le gerarchie: Szczesny, Perin e Pinsoglio.

Una squadra che punta a vincere deve avere un'ottima difesa. Per avere un'ottima s erve un'ottimo portiere , che trasmetta sicurezza a tutta la linea difensiva. Il nuovo allenatore della Juventus Massimiliano Allegri deve saperlo bene, tanto che ha già deciso i tre estremi difensori bianconeri. Tanta esperienza tra i pali, delle vere e proprie certezze. Nessun dubbio sul titolare: Szczesny non si tocca . Il portierone polacco avrà voglia di dimostrare tutto il suo valore dopo le voci di mercato che portavano a Donnarumma e sarà il titolarissimo per la prossima stagione. Nel corso dell'ultima stagione il numero uno bianconero ha subito 32 gol in 30 partite , riuscendo a mantenere la porta inviolata in ben 6 occasioni e dimostrando la sua grandissima affidabilità.

L'alternativa al polacco è un altro nome di grande esperienza: Mattia Perin. Il portiere italiano classe 1992 sarebbe titolare nella maggior parte delle squadre di Serie A. La Juventus invece può permettersi il lusso di farlo essere il suo 12esimo uomo. La presenza in panchina di un portiere con tutte le carte in regola per essere titolare aumenterà la voglia di far bene di Szczesny. Al primo errore del polacco, Perin potrebbe infatti diventare il titolare. Il portiere italiano potrebbe anche essere venduto per monetizzare, ma, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, è molto probabile che concluda il suo ultimo anno alla Juventus per poi liberarsi a zero.