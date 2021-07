Ag. Chiellini: “Rinnovo? L’obiettivo è continuare a giocare con la Juventus”

Chiellini rinnoverà con la Juventus? Davide Lippi, agente del difensore bianconero, ne ha parlato ai microfoni di Rai Sport.

redazionejuvenews

Dopo un grandissimo europeo giocato da protagonista indiscusso con la sua Italia, Giorgio Chiellini è ancora svincolato. Il suo contratto con la Juventus è infatti scaduto a fine giugno scorso e non è stato ancora rinnovato. Ieri Davide Lippi, agente tra gli altri di Chiellini, Spinazzola e Ribery, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Sul difensore della nazionale italiana ha rivelato: “Giorgio è molto sereno, molto tranquillo. Non c’è alcuna novità, di sicuro pensare a Chiellini lontano dai campi di calcio sarebbe assurdo, quindi sono sicuro che continuerà a giocare. L’obiettivo è di continuare a giocare con la Juventus, ma i matrimoni si fanno in due”.

Giorgio vuole quindi la Juventus, ma la Juventus vorrà Giorgio? La risposta è grande, grandissimo sì. Chiellini, nonostante l'età che avanza, ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori giocatori nel suo ruolo. Insieme a Bonucci forma una difesa praticamente perfetta. Ovviamente la Juventus non potrà puntare all'infinito sull'esperienza dei due difensori italiani, ma per il momento il loro apporto alla causa bianconera è fondamentale. De Ligt e Demiral sono due grandissime alternative, giovani, forti e promettenti, ma per il momento gli ultimi due membri rimasti della BBC non si toccano.

Sempre Lippi ha poi parlato di Leonardo Spinazzola: “Sta vivendo l’infortunio, anche se grande, con euforia per questa vittoria che si sente cucita addosso come tutto il gruppo. È felice a Roma, è contento di stare alla Roma e adesso lo aspettiamo, noi come Mourinho e tutta la squadra, di corsa entro fine anno speriamo”. Chiosa finale su Frank Ribery: “Ha avuto una storia bellissima con la Fiorentina che ha fatto altre scelte a livello tecnico. Stiamo valutando, ci sono altre squadre interessate: a lui piacerebbe molto rimanere in Italia, si è innamorato del nostro calcio e la sua prima richiesta è stata di rimanere a giocare qui in Italia”.