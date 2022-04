Juventus, è Danilo il leader della squadra: da riserva a titolarissimo

Danilo è diventato una pedina fondamentale della nuova Juventus. Eppure all'inizio sembrava un acquisto sbagliato.

La Juventus, nella giornata di ieri, ha pareggiato con il Bologna per 1-1. La rete del pari, siglata a tempo scaduto da Vlahovic, è servita a conquistare un punto e salvare la faccia. Il serbo, però, non è stato il migliore in campo, visto che la palma del Man of the Match l'ha presa di diritto Danilo. Il brasiliano, spostato da terzino a mediano, ha disputato una grandissima partita, sia in fase difensiva, con almeno un paio di recuperi fondamentali, sia in fase offensiva, visto che l'ex Santos è andato due volte vicino alla rete: nel primo tempo con un tiro da fuori e nella ripresa con un colpo di testa che ha preso il palo.