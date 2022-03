Danilo: “Io centrocampista? Alla Juve non sono mai fuori ruolo”

Al termine della partita contro la Salernitana, Danilo ha parlato della bella prestazione della Juve di Massimiliano Allegri

Intervistato al termine del match contro la SalernitanaDanilo ha parlato della bella vittoria della Juventus. Il terzino brasiliano subito dopo il triplice fischio è andato a scusarsi sotto la curva bianconera: "Come avevo detto dopo il Villareal, dovevamo chiedere scusa e lavorare. Oggi non abbiamo fatto la nostra migliore partita ma abbiamo vinto e questo era l'importante. Abbiamo pagato un po' la stanchezza fisica e mentale dopo la sconfitta di mercoledì. Siamo contati, ci mancavano giocatori importanti come Locatelli".