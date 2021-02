Juventus-Crotone, Marini arbitrerà la partita

Designato il direttore di gara del match di lunedì all'Allianz Stadium

Una Juventus sottotono, nella serata di ieri, ha rimediato il secondo ko consecutivo dopo quello con il Napoli in campionato. Dal "Do Dragao" di Oporto, la squadra di Andrea Pirlo è uscita con una sconfitta per 2-1 nell'andata degli ottavi di finale di Champions League con il Porto, che chiamerà ora Cristiano Ronaldo e compagni a cercare l'ennesima rimonta europea degli ultimi anni. Il gol di Federico Chiesa nel finale di gara ha lasciato una speranza alla "Vecchia Signora", colpita nei primi minuti dei due tempi dai gol di Tameri (complice Bentancur con un passaggio suicida in area di rigore) e di Marega (lasciato colpevolmente libero di battere Szczesny).