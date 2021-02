Chiesa: “Il gol ci da la carica per il ritorno. A Torino sarà un’altra partita”

TORINO – Si è appena conclusa la prima delle due sfide di Champions tra Porto e Juve, valida per l’accesso ai quarti di finale. Brutta sconfitta per i bianconeri, i quali si sono fatti segnare per ben due volte e in entrambe le occasioni subito dopo pochi secondi dal fischio di inizio dei due tempi. Il gol della speranza è stato messo a segno da Federico Chiesa a 8 minuti dal termine de match, dopo una bella manovra offensiva della Vecchia Signora, con Rabiot che ha servito un pallone splendido all’ex Viola, il quale ha poi depositato alle spalle dell’estremo difensore del Porto. Juve che recrimina nell’ultimo minuto di recupero per un fallo commesso ai danni di Cristiano Ronaldo in area di rigore, del tutto netto e non assegnato dal direttore di gara che, non è neanche andato a consultare il VAR.

Al termine del match è stato l’autore del gol Federico Chiesa a rilasciare delle dichiarazioni e lo ha fatto ai microfoni di Sky.

SULLA PARTITA – “Hai ragione, l’approccio alla partita ha fatto sì che questa si mettesse in salita sin da subito. Abbiamo preso gol dopo pochissimi secondi. In Champions appena se non sei concentrato al massimo ti puniscono, non c’è altro da fare. Abbiamo fatto gol e questo sicuramente ci darà forza per il ritorno, ora dobbiamo giocarci tutto in casa e sarà sicuramente un’altra partita .Io di queste partite non ne ho giocate tante, è il mio primo ottavo, quindi non ti so neanche spiegare, però penso magari la tensione, la voglia di fare che non c’è stata fin dall’inizio. Abbiamo pagato con il primo gol nei primi minuti e il secondo allo stesso modo del primo, questo perchè siamo entrati in campo senza approccio. Non ci sono altre parole per spiegare questa sera. Fortunatamente abbiamo fatto gol e questo ci dà la carica per il ritorno. Ci sarà un’altra Juve sicuramente, perchè se vogliamo passare il turno dobbiamo mettere in campo altri valori”.