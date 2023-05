Juventus-Cremonese: Pogba torna titolare, non succedeva da…

Stop continui e pochi minuti per lui in questa stagione. Più di 300 giorni dopo -quando militava con il Manchester United- Allegri lo chiama in campo inserendolo nell'undici titolare. In una serata chiave per la Juventus, momentaneamente a quota 66 in classifica come l'Inter, ma con una partita in meno. La 35esima di Serie A giornata può essere un crocevia per i bianconeri in ottica Champions, che giovedì saranno in Andalucia contro il Siviglia per la semifinale di ritorno di Europa League.