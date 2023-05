Verso Juventus-Cremonese: dopo un mese di assenza torna Kean

Campionato agli sgoccioli e sprint finale in Europa League dopo l'1-1 di giovedì scorso è ancora tutto in ballo. E tra un impegno e un altro la Juventus ritrova Moise Kean che torna dopo un mese di assenza.

Ed è l'ultimo ad aver recuperato tra i centravanti di Massimiliano Allegri. Moise Kean vanta il miglior rapporto tra minuti giocati e gol segnati, simbolo di grande affidabilità. Nessuno meglio di lui: una rete ogni 156,5 minuti. Da capire se oggi per lui ci sarà spazio dal 1' o se verrà chiamato in causa a gara in corso per cercare di fare risultato contro la Cremonese (in lotta salvezza) e scavalcare l'Inter, ora secondo a quota 66 dopo la vittoria di ieri sera contro il Sassuolo per 4-2.