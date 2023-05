Verso Juventus-Cremonese: Milik decisivo nel match di andata

Decisivo il gol di Milik allo scadere: allo Zini finì 0-1 in favore dei bianconeri ospiti della Cremonese

Era il 4 gennaio -subito dopo la sosta mondiali- e i bianconeri si portarono a casa i tre punti grazie alla punizione di Arek Milik al 91'. La Juve vinse a corto muso allo Zini di Cremona in una partita tutt'altro che semplice per gli uomini di Massimiliano Allegri. Un momento d'oro per la Juve che con la vittoria contro la Cremonese firmò la settima vittoria di fila senza subire gol.