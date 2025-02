Juventus, i convocati per il match con il PSV: out Cambiaso

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'elenco dei convocati per il PSV.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati. Ecco l’elenco: “Oggi, martedì 11 febbraio 2025, alle ore 21:00 la Juventus affronterà all’Allianz Stadium il PSV Eindhoven in occasione della gara di andata del play-off della massima competizione europea. Di seguito i giocatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro gli olandesi. UCL | JUVENTUS-PSV, I CONVOCATI 1 Perin 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 12 Veiga 16 McKennie 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 26 Douglas Luiz 29 Di Gregorio 37 Savona 40 Rouhi 51 Mbangula”.

Le parole di Motta

“Sfida importante. È una grande partita da giocare al massimo. I ragazzi si impegnano sempre al massimo e sono pronti per fare un grandissimo lavoro. Ritmo di gioco, intensità e dinamismo. Bisogna fare una partita completa per qualificarci. PSV? Sono una squadra giovane che giocano bene a calcio. Loro fanno una bella pressione in alto con coraggio. Nella prima gara abbiamo sofferto il loro possesso palla. Noi dobbiamo essere pronti per affrontare ogni situazione. L’importante sono i fatti. Il nostro obiettivo è andare agli ottavi. nella squadra sono cambiate tantissime cose. La resilienza della squadra è cambiata. Il gruppo mi piace come lavora e come sta insieme tutti i giorni. Koopmeiners? Io non ho letto niente di negativo su di lui. Normale parlare della Juventus e dei nostri giocatori, ma io lo vedo sempre bene. Lui si allena sempre bene e sempre al massimo”. Intanto ecco le parole di Magnanelli<<<