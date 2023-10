Juventus, tutti i convocati in Nazionale della NG e della Primavera

Il 14 ottobre torna in campo Huijsen con la sua Olanda Under 19 per un'altra amichevole, questa volta con l'Australia. Domenica 15 la Turchia di Yildiz gioca la sua seconda e ultima partita di questa sosta: in casa la Nazionale turca ospita la Lettonia per un altro match di qualificazione al prossimo Europeo. Il 17 ottobre l'Italia Under 21 di Turicchia e i pari età della Norvegia si sfideranno al "Druso" di Bolzano e la gara sarà valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria in programma nel 2025. Qualificazione al prossimo Europeo Under 21 anche per Mbangula e il Belgio che se la vedranno con l'Ungheria. Terza e ultima amichevole, invece, per Huijsen e l'Olanda Under 19 che affronterà il Belgio. PRIMAVERA Spostandoci all'Under 19 bianconera, sono 8 i giocatori convocati in Nazionale: Lorenzo Anghelé, Alessandro Bassino, Adam Boufandar, Francesco Crapisto, Andrei Gabriele Florea, Filippo Pagnucco, Diego Ripani e Jakub Vinarcik. L'Italia Under 19, campione d’Europa in carica, continua ad avvicinarsi alla prima fase di qualificazione al prossimo Europeo che a novembre la vedrà impegnata in Svezia contro i padroni di casa e i pari età di Svizzera e Liechtenstein. Dopo le due amichevoli disputate a settembre a Prato con Irlanda del Nord (successo per 3-2) e Paesi Bassi (sconfitta per 2-0), gli Azzurrini voleranno in Serbia per affrontare in una doppia amichevole la Nazionale di casa. Appuntamenti, dunque, fissati per l'11 e il 14 ottobre. La Romania Under 19 di Florea, invece, disputerà tre partite molto importanti perchè saranno valide per il girone di qualificazione all'Europeo Under 19. San Marino (11 ottobre), Finlandia (14 ottobre) e Repubblica Ceca (17 ottobre) le tre avversarie con cui se la dovrà vedere il nostro Florea. Due test match, come per l'Italia Under 19, per il Marocco Under 17 di Boufandar che affronterà i pari età della Corea del Sud (11 ottobre) e dell'Inghilterra (14 ottobre). Il 12 ottobre Bassino, Crapisto e Pagnucco, tra le fila dell'Under 18 dell'Italia, giocheranno il "Derby Azzurro" con l'Under 21 di Turicchia. Sarà questo l'unico impegno in programma per questi tre giocatori. Anche la Slovacchia Under 19 di Jakub Vinarcik giocherà una doppia amichevole con i pari età della Svezia (il 14 e il 17 ottobre) in avvicinamento alla prima fase di qualificazione al prossimo Europeo di categoria.

UNDER 17 Come già anticipato, oltre ai 14 bianconeri convocati in Nazionale tra Next Gen (6) e Primavera (8), sono stati chiamati dalle rispettive Selezioni di appartenenza tre giocatori della nostra Under 17. Stiamo parlando di Riccardo Adrian Radu, Patryk Mazur e Adam Sosna. Per la Romania Under 17 di Radu c'è in programma una doppia amichevole con i pari età del Montenegro (il 15 e il 17 ottobre). Due amichevoli - il 12 e il 17 ottobre - anche per Mazur e la Polonia Under 18. Prima i polacchi affronteranno i pari età svedesi, poi i cechi. Per Sosna e la sua Repubblica Ceca Under 17 vale lo stesso discorso della Romania Under 17 di Radu. Doppio impegno amichevole con la stessa avversaria anche per i cechi che affronteranno i pari età dell'Estonia il 12 e il 15 ottobre. IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DEI GIOCATORI DI NEXT GEN E PRIMAVERA 11 ottobre 2023 Serbia Under 19 - Italia Under 19, ore 18:00 (Anghelé, Ripani) Romania Under 19 - San Marino Under 19, ore 15:00 (Florea) Marocco Under 17 - Corea del Sud Under 17 (Boufandar) 12 ottobre 2023 Croazia - Turchia, ore 20:45 (Yildiz) Italia Under 21 - Italia Under 18, ore 15:30 (Turicchia) Olanda Under 19 - Svizzera Under 19, ore 19:00 (Huijsen) Italia Under 21 - Italia Under 18, ore 15:30 (Bassino, Crapisto, Pagnucco) Polonia Under 18 - Svezia Under 18, ore 18:00 (Mazur) Repubblica Ceca Under 17 - Estonia Under 17 (Sosna) 13 ottobre 2023 Malta Under 21 - Belgio Under 21, ore 18:00 (Mbangula) Bosnia Erzegovina Under 21 - Francia Under 21, ore 18:30 (Muharemovic) Italia Under 20 - Polonia Under 20, ore 18:00 (Hasa) 14 ottobre 2023 Australia Under 19 - Olanda Under 19, ore 19:00 (Huijsen) Serbia Under 19 - Italia Under 19, ore 18:00 (Anghelé, Ripani) Romania Under 19 - Finlandia Under 19, ore 15:00 (Florea) Slovacchia Under 19 - Svezia Under 19, ore 14:30 (Vinarcik) Marocco Under 17 - Inghilterra Under 17 (Boufandar) 15 ottobre 2023 Turchia - Lettonia, ore 20:45 (Yildiz) Romania Under 17 - Montenegro Under 17, ore 16:00 (Radu) Repubblica Ceca Under 17 - Estonia Under 17 (Sosna) 17 ottobre 2023 Italia Under 21 - Norvegia Under 21, ore 17:45 (Turicchia) Ungheria Under 21 - Belgio Under 21, ore 17:45 (Mbangula) Olanda Under 19 - Belgio Under 19, ore 12:00 (Huijsen) Romania Under 19 - Repubblica Ceca Under 19, ore 15:00 (Florea) Slovacchia Under 19 - Svezia Under 19, ore 14:30 (Vinarcik) Polonia Under 18 - Repubblica Ceca Under 18, ore 11:00 (Mazur) Romania Under 17 - Montenegro Under 17, ore 11:00 (Radu)".