Zidane: “La Juve è stata più di una famiglia, mi ha spinto nella vita”

Il calciatore francese ex della Juventus ha parlato al sito dei bianconeri in occasione del centenario della proprietà Agnelli

La Juventus ha vinto sabato sera il derby contro il Torino per 2-0 , grazie alle reti di Federico Gatti ed Arek Milik. La squadra di Allegri è cosi arrivata alla sosta con una bella vittoria, che l'ha portata al terzo posto in classifica, a quattro lunghezze dal Milan primo, contro cui i bianconeri giocheranno alla ripresa.

Intanto domani, al PalaAlpitour di Torino, ci sarà una serata per festeggiare i 100 anni della proprietà Agnelli , e sono tanti i campioni della storia bianconera attesi per domani. Tra questi Zinedine Zidane , che ha parlato in ricordo dei suoi anni trascorsi in bianconero e dell'Avvocato.

"Ho vissuto tante emozioni: come non pensare all'Avvocato, sempre attento a me, alle sue telefonate all'alba dopo una partita vinta, alle sue apparizioni agli allenamenti... il mondo si fermava! La Juve è stata più di una famiglia, è stata un luogo in cui ho imparato davvero cosa significava "competitività" come giocatore, e che mi ha spinto anche nella mia vita di uomo e in famiglia".