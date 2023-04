Juventus, i convocati per la Lazio: out Pogba, rientra Bonucci

A sorpresa sarà assente il mister Max Allegri , colpito da una sindrome influenzale, e sarà sostituito dal suo vice Landucci. Per quanto riguarda i calciatori, ancora assente Paul Pogba , mentre rientra nell'elenco Leonardo Bonucci , presente così come Chiesa, che potrebbe anche partire dal primo minuto. C'è anche Rabiot , in lista dopo aver scontato la squalifica.

Ecco la nota del club bianconero: "Sabato 8 aprile 2023 alle ore 20:45 Lazio e Juventus si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma nella sfida valida per la 29a giornata del campionato di Serie A. Terzo impegno dell'aprile intenso che aspetta i bianconeri: la gara con la Lazio arriva dopo quella di Coppa Italia contro l'Inter e prima di quella di Europa Leagu contro lo Sporting CP. Di seguito la lista dei convocati per la trasferta romana. Mister Massimiliano Allegri non partirà per la trasferta di Roma a causa di una sindrome influenzale. I CONVOCATI 1 Szczesny 3 Bremer 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 9 Vlahović 11 Cuadrado 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kostić 19 Bonucci 20 Miretti 22 Di Maria 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 30 Soulé 32 Paredes 36 Perin 44 Fagioli"