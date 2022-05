Juventus, i convocati per la sfida con la Fiorentina: torna McKennie

Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per l'ultima partita di campionato. Si rivede Weston McKennie.

La Juventus questa sera scenderà in campo nell'ultima giornata della Serie A 2021-22, nel match con la Fiorentina. I bianconeri non hanno più nulla da chiedere al campionato, visto che il quarto posto è stato raggiunto già da diverse settimane e gli altri obiettivi non sono stati raggiunti. La viola, invece, è ancora in corsa per la qualificazione alle coppe europee, più precisamente alla Conference League, che verrà contesa con l'Atalanta. Per questo motivo l'incontro di stasera sarà molto sentito, anche perché la rivalità tra Madama e il club gigliato è molto forte, quindi allo Stadio Artemio Franchi ci sarà un clima infuocato, riservato anche per l'accoglienza a Dusan Vlahovic.