Mercato Juve / Terremoto in attacco: dopo Di Maria…

1 di 2

Ultime notizie

Mercato Juve, grosse notizie in arrivo.

Il mercato della Juve, sebbene la sessione estiva debba ancora aprire i battenti, è già iniziato. E si può dire che sia partito da subito in quarta, con una quantità di notizie e nomi impressionanti che stanno circolando in queste ore. Il messaggio è chiaro: la Juventus fa sul serio, non si scherza più.

Ad un passo il colpaccio dei sogni, Paul Pogba. Ma non solo. E' praticamente fatta anche per Angel Di Maria, che andrà a rinforzare il reparto offensivo bianconero. Due grandi colpi a zero, che porteranno grande qualità ed esperienza internazionale. Ma chi pensa che sia finita qui, ovviamente si sbaglia di grosso.

In particolare, attenzione a quello che potrebbe succedere nel corso del calciomercato proprio in attacco. Oltre a Di Maria infatti, la Juventus avrebbe in mente di fare anche dell'altro. Anzi, il reparto avanzato potrebbe andare incontro ad un vero e proprio ribaltone totale: ecco cosa potrebbe succedere <<<