Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

La Juventus scenderà in campo questa sera contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi di Firenze nell'ultima partita del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina , nella partita valevole per l'ultima giornata del campionato italiano di Serie A. Una partita che arriva dopo l'ultima in casa, disputata lunedì scorso contro la Lazio e pareggiata grazie alla rete subita negli ultimi minuti da Milinkovic-Savic.

I bianconeri cercheranno di chiudere al meglio la stagione, che non li ha visti mai protagonisti nella lotta per vincere il campionato, e li ha visti uscire sconfitti da tutte e due le finali disputate, entrambe contro l'inter, in Supecoppa Italiana e in Coppa Italia. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha annunciato ieri, in un'intervista rilasciata a Juventus TV, che tuta la squadra sarà in toscana, tranneChiesa, fuori per l'infortunio al ginocchio e che rientrerà nel corso della prossima stagione, DeSciglio e Danilo. Il tecnico bianconero ritroverà però McKennie, ed ha annunciato che potrebbe concedere al giocatore texano uno spezzone di partita. Della sfida sarà anche Paulo Dybala, con la smentita delle voci che lo volevano fuori dai convocati.