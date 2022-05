Juventus, i convocati per la finale di Coppa Italia: torna Locatelli

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la finale di Coppa Italia: rientrano Danilo e Locatelli.

La Juventusdomani sera scenderà in campo contro l'Inter per la finale di Coppa Italia, match cruciale per la Vecchia Signora, visto che il torneo nazionale sarà l'unica ed ultima opportunità per portare a casa un trofeo in questa stagione. Madama è oramai concentrata solo su questo obiettivo, visto che il quarto posto è stato portato a casa con tre giornate di anticipo, motivo per cui il club bianconero punterà tutto sul match di domani sera, considerando anche che la partita con l'Inter è una delle più sentite.

Massimiliano Allegriha diramato la lista dei convocati, con diverse novità. Recuperano infatti Locatelli, Danilo e Luca Pellegrini, mentre saranno out Mckennie, Chiesa e Kaio Jorge, oltre all'assenze di De Sciglio per squalifica. L'ex Sassuolo si rivedrà dopo poco più di un mese, proprio dalla sfida con i nerazzurri, mentre il brasiliano è stato tenuto a riposto nell'ultima gara contro il Genoa, persa per 2-1. Anche l'ex rossoblù sarà della partita, dopo l'infortunio alla caviglia subito nella scorsa settimana in allenamento. Si sperava potesse recuperare il texano, ma i tempi sono ancora acerbi, motivo per cui l'ex Schalke 04 potrebbe rivedersi in campo o con la Lazio lunedì prossimo o nell'ultima gara della stagione con la Fiorentina. Conferma ancora per Miretti, che potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto, mentre un'altra sorpresa è la convocazione di Hans Nicolussi Caviglia, al rientro nell'U23 dopo un lungo infortunio, ma vista la squalifica subita nel playoff contro il Renate, il classe 2000 potrà dedicarsi al 100% alla prima squadra.

Ecco il comunicato della Juventus: "Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, con fischio d'inizio alle 21:00, la Juventus affronterà l'Inter nella finale di Coppa Italia Frecciarossa. Ecco l'elenco dei bianconeri, in partenza per la Capitale, a disposizione di Mister Allegri per la sfida contro i nerazzurri."

I CONVOCATI:

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio;

DIFENSORI:Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani;

CENTROCAMPISTI: Arthur, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Zakaria, Nicolussi Caviglia, Miretti;

ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Dybala, Kean, Akè.