Le probabili formazioni di Juve-Inter: novità per Locatelli e Bastoni

In vista della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter, andiamo alla scoperta delle probabili formazioni delle due squadre

redazionejuvenews

Juve e Inter si preparano a darsi battaglia per la quarta volta in stagione. Dopo i due incontri in Serie A (una sconfitta e un pareggio per i bianconeri) e la Supercoppa italiana (vinta dai nerazzurri), la squadra di Massimiliano Allegri in finale di Coppa Italia si prepara a prendersi la sua rivincita. Per i bianconeri questa è stata una stagione deludente sotto molti punti di vista e questo è l'unico trofeo ancora a disposizione: vincere sarà fondamentale. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.

In casa Juve arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri: pienamente recuperati sia Locatelli che Pellegrini, che oggi hanno svolto l'intero allenamento in gruppo. I due saranno sicuramente convocati ma difficilmente partiranno titolari dal primo minuto. Il tecnico bianconero schiererà i suoi un 4-3-3, con Perin in porta. Nonostante l'importanza della partita, il portiere italiano si conferma il titolare nelle partite di Coppa Italia. In difesa spazio a Danilo, de Ligt, Chiellini e Alex Sandro, mentre a centrocampo agiranno Zakaria, Arthur e Rabiot. Tridente d'attacco composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata. Panchina per Dybala, al centro di molte voci di mercato. L'argentino potrebbe rivelarsi l'arma vincente anche subentrando dalla panchina.

L'Inter scenderà invece in campo con il consueto 3-5-2. Tra i pali Handanovic, difeso da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Il difensore italiano nelle ultime uscite non era stato convocato a causa di alcuni problemi fisici ma sembra ora in piena forma. Contro i bianconeri ci sarà. Sulle fasce spazio a Dumfries e Perisic, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana. Attacco composto da Lautaro e Dzeko, con Sanchez e Correa pronti a subentrare a partita in corso.

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. All. Allegri

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi