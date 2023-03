Juventus, i convocati per il Friburgo: out Bonucci, c’è Chiesa

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato i convocati in vista della sfida degli ottavi di finale di Europa League contro il Friburgo. Non ce la fa Bonucci, che proverà a recuperare per il big match di domenica contro l'Inter, mentre Federico Chiesa e Angel Di Maria rientrano in extremis, probabilmente soltanto per la panchina. Ancora out invece Milik e Pogba, con il primo che proverà a recuperare per la sfida con i nerazzurri, mentre il francese dovrà attendere almeno fino alla metà del mese di aprile, ben dopo la sosta nazionali.