Calciomercato Juventus: grande colpo in attacco? Sky dice che…

Si avvicina la fine della stagione e, con esso, il momento dei verdetti di una stagione complicata, soprattutto in casa Juventus . Ma intanto, come vi stiamo raccontando ormai da giorni, la società bianconera pensa già al futuro.

Inutile girarci intorno. Comunque vada a finire la vicenda giudiziaria che coinvolge il club bianconero la Juventus è già proiettata verso quella che sarà la squadra della prossima stagione. Ma non solo. I bianconeri sono proiettati su ragionamenti a lungo termine per dare vita a un nuovo ciclo che possa rivelarsi vincente come quelli passati. In questo senso la direzione del club è chiara: dare ad Allegri una squadra che riesca il più possibile a bilanciare una bassa età media e una grande dose di talento. E, in questo senso, non mancano i profili da tenere d’occhio.